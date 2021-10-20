FDP lideri Lindner, Köln'de cumaları ezan okunması kararına destek verdi - Son Dakika

Almanya'da Hür Demokratik Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Köln'de cuma günleri ezan okunmasına izin verilmesi kararına, "din özgürlüğünün bir parçası" ifadeleriyle destek verdi.

Federal hükümetin kurulması için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile koalisyon görüşmeleri yürüten Lindler, Bild TV'ye yaptığı açıklamada, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'in kentteki camilerden haftada bir gün ezan okunmasına izin vermesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Herkesin dinini özgürce yaşaması gerektiğini dile getiren ve kararı "din özgürlüğünün parçası" olarak niteleyen FDP lideri Lindler, birlikte yaşamın ancak karşılıklı saygı çerçevesinde olabileceğine işaret etti.

Lindler, "Köln'de iki yıllık pilot projeyle tecrübe edilmesini doğru buluyorum." dedi.

Eski Köln Belediye Başkanı Frtiz Schramma ise 15 yıl önce Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Köln Merkez Camisi inşaatı planlandığında, ezan okunmayacağı konusunda anlaştıklarını ifade ederek Köln Belediyesinin kararını eleştirdi.