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"Fedakârlığınız, Emeğiniz ve Gayretiniz Her Türlü Takdirin Üzerindedir" - Son Dakika

"Fedakârlığınız, Emeğiniz ve Gayretiniz Her Türlü Takdirin Üzerindedir"

14.10.2021 13:35

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un 'Temiz ve Düzenli İlçe' hüviyetinin korunması ve güçlenmesi adına gece gündüz demeden özveri ile çalışan personellere göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tek tek teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Cihat Akbulut'unda yer aldığı programa katılan personellerle tek tek sohbet edip, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

7/24 vatandaşların emrinde olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Cihat Akbulut, " Her geçen gün daha fazla gelişen Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için personellerimiz büyük bir özveriyle çalışarak verilen görevleri layıkıyla yerine getirmektedir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen çalışmalarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Böyle toplantıların Sayın Başkanımızın başkanlığında daha sıklıkla yapılacağını da burada belirtmek isterim. Böyle güzel bir mekanda bizleri toplayan, onurlandıran ve şereflendiren Sayın Başkanımıza sizlerin adına çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü ve personellerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye personelinin motivasyonunu artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve Yeşilyurt'lulara daha iyi hizmet verebilmek adına Birim Müdürlüklerinde görev yapan personellerle buluşmalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinde ki birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının saha çalışmalarına yansıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Kentimizin güzelleşmesi, sokaklarımızın ve caddelerimizin her gün temiz ve düzenli kalabilmesi adına büyük bir özveriyle çalışan, emek sarf eden, alın teri döken, ailesinden fedakârlık ederek verilen görevleri başarıyla yerine getiren temizlik personellerimizle bizler gurur duyuyoruz. Kentimizin daha yaşanabilir ve modern bir görüntüye sahip olabilmesi için gece-gündüz demeden çalışan yol arkadaşlarımız ve emektarlarımızla bir araya gelmekten büyük bir onur duymaktayım. Hep birlikte omuz omuza çalışarak Yeşilyurt'umuzun kimliğine değer katan hizmetlerin ve çalışmalarına altına imza atıyoruz. Temizlik hizmetlerinde ki başarı çıtamızın her geçen gün daha iyi bir seviyeye çıkmasında sizlerin katkısı ve emeği çok büyüktür. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın temizlik personellerimizle ilgili sarf ettikleri güzel sözler bizi çok fazla mutlu ediyor, Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz, çünkü sahadaki temsilcilerimizsiniz, sahada her noktada sizler varsınız. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşinizi layıkıyla yapmaya çalıştığınıza bizzat şahit oluyoruz. Sizin çalışmalarınız ve gayretinizi hem yerinde görmek hem de vatandaşlarımızdan duymak bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un temiz ve düzenli bir ilçe olduğunu hatırlatırken, " Temizlik ve çevre düzenleme hizmetlerinde örnek alınan yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığında ilçemizin bütün cadde, sokak, kaldırım ve yollarını her gün pırıl pırıl hale getiren kıymetli çalışanlarımızın katkılarıyla temiz ve düzenli ilçe kimliğimizi sürekli güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlıklı ve mutlu alanlarda yaşamasına öncülük ediyoruz. Temiz Yurt Yeşilyurt Yurt sloganıyla ilçe genelinde devam eden temizlik seferberliğimizin boyutunu her geçen gün genişletirken, gerek personellerimizin hizmet içi eğitimleri gerekse de makine parkının, kullanılan cihaz ve temizlik aletlerinin yenilenmesine kadar, saha çalışmalarının başarı seviyesini artıran tüm hizmetleri layıkıyla yerine getiriyoruz. Temizlik hizmetlerindeki başarılarımızı her gün bir adım ileriye taşıyoruz. Tüm hizmetlerde olduğu gibi temizlik hizmetlerindeki başarılarımızı hep birlikte çalışarak elde ediyoruz. Bizim bütün derdimiz ve gayemiz; Yeşilyurt'u geliştirmek, güzelleştirmek ve büyütmektir. Hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında büyük emek sarf eden personellerimizle bizler gurur duyuyoruz, tüm mesai arkadaşlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Fedakârlığınız, Emeğiniz ve Gayretiniz Her Türlü Takdirin Üzerindedir' - Son Dakika


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