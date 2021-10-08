Feke'de üzüm pekmezi yapımı devam ediyor - Son Dakika

Feke ilçesinde vatandaşlar tarafından asmalardan toplanan üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından üzüm pekmezi haline geliyor.

Sarıpınar mahallesinde oturan Recep Todil, üzüm pekmezinin yapımının asmalardan elle toplanan üzümlerin bir çuvala konularak ezilerek suyunun çıkarılmasıyla başladığını söyledi.

Çıkan üzüm suyunun kazanlara konularak kaynatıldığını ve ekşiliğini alması için içine kil atıldığını dile getiren Todil, "Bu karışımı dinlendirerek toprağın dibe çökmesini sağlıyoruz. Topraksız şırayı süzerek kaynayan kazana dolduruyoruz. Bu kazanda 3-4 saat kepçeyle karıştırarak kaynatıyoruz. Belli bir kıvama gelince pekmez pişmiş olur. Pişen pekmezden yiyecek ihtiyacımızı ayırıp kalan miktarını ise satıyoruz." ifadesini kullandı.