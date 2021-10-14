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Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı - Son Dakika

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı

14.10.2021 16:10
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı - Son Dakika
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