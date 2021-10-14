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Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada - Son Dakika

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada

14.10.2021 16:58

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsfe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi.

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsfe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Edinlen bilgiye göre ilçede buluanan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak,açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan görüntüleri çeken kişi yada kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada

Gaziantep, İslahiye, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı kamerada - Son Dakika
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