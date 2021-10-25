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'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ - Son Dakika

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

25.10.2021 17:20

ÇORUM'da 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak (37), İskilip ilçesinde katıldığı düğünde plastik boş sandalye ile güreşti.

ÇORUM'da 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak (37), İskilip ilçesinde katıldığı düğünde plastik boş sandalye ile güreşti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İskilip ilçesinde 16 yıldır davulculuk yapan 'fenomen davulcu' olarak tanınan Faruk Çakmak, katıldığı düğünde önce davul çaldı, sonra ilginç bir gösteriye imza attı. Plastik boş sandalye ile güreşmeye başlayan Çakmak'ın, bu anları büyük ilgi çekti. Davetliler, gösteriyi cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Faruk Çakmak, farklı çalışmalar yaparak insanları eğlendirmek istediğini söyledi.

'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ
'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ
'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ
'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ

Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'FENOMEN DAVULCU' BOŞ SANDALYE İLE GÜREŞTİ - Son Dakika


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