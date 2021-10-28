Ferizli ve Kocaali'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ve Kocaali ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile öğrenciler, törende hazır bulundu.

Kutlamalar, yarın Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi spor salonundaki etkinliklerle sürecek.

Kocaali ilçesinde de tören ve çeşitli etkinlikler yapıldı.