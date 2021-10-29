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Festivalde 10 bin kase pepeçura tatlısı, 1 saatte tükendi - Son Dakika

Festivalde 10 bin kase pepeçura tatlısı, 1 saatte tükendi

29.10.2021 15:58
Festivalde 10 bin kase pepeçura tatlısı, 1 saatte tükendi

RİZE'de kokulu cinsi üzümden yapılan bir çeşit tatlı olan pepeçura için festival düzenlendi.

RİZE'de kokulu cinsi üzümden yapılan bir çeşit tatlı olan pepeçura için festival düzenlendi. Kent meydanında pişirilen 10 bin kase pepeçura 1 saatte tükendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 3'üncü Pepeçura Festivali düzenlendi. Kokulu üzümden yapılan bir çeşit tatlı olan pepeçura için bakır kazan hazır edildi. 2 ton kokulu üzüm kısık ateşte pişmeye bırakıldı. Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirilerek ayrılan üzüm suyuna su, şeker ve mısır unu ilave edildi. Karışım koyulaşana dek kaynatılan pepeçura hazır hale getirildi. Tulum çalgısı eşliğinde türküler söylenen, horonlar oynanan alanda hazırlanan 10 bin kase pepeçura 1 saatte tükendi. Kimi vatandaşlar ise 5'er, 10'ar kase alarak evlerine götürdü.

'ÇOK GÜZEL YAPMIŞLAR'10 kase pepeçura alan İsmail Sarı, "Kucağıma sığdırabildiğim kadar aldım. Yiyebildiğimi yiyeceğim, geri kalanını eve getireceğim. Çok güzel yapmışlar, beğendim" dedi.Pepeçuranın kentin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen İsmet Soykan, "Pepeçurayı çok severim, burada bulmak sürpriz oldu. Çok da güzel yapmışlar. Kokulu üzümümüze, pepeçuramıza sahip çıkmamız gerekir" diye konuştu.Meryem Özkorumak ise, "Pepeçurayı beğendim ama tabii ki en güzelini ben yaparım. Rize'nin meşhur kokulu üzümünü pişirip suyunu çıkartıyoruz, mısır unu ve şeker katarak pepeçuramızı yapıyoruz. Bu bizim vazgeçilmez tatlımızdır" ifadelerini kullandı.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya da, "Yöremize ait olan kokulu üzümü kullanarak, coğrafi işaret tescilli pepeçuramızı yaptık. 2 ton üzümden elde ettiğimiz üzüm suyu ile 10 bin kase pepeçura pişirdik. Vatandaşlar üçerli beşerli kaselerden aldılar. Yaklaşık bir saatte pepeçuralarımız bitti" dedi.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Festivalde 10 bin kase pepeçura tatlısı, 1 saatte tükendi - Son Dakika


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