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Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı - Son Dakika

Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı

12.10.2021 12:12
Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı

İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı ve Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı kalaşnikof tüfek fişeklerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da belirtildi. Delil Hıso, polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı
Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı
Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı
Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı

Fethi Sekin, Terörist, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist yakalandı - Son Dakika
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