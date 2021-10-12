Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist tutuklandı (2) - Son Dakika

Fethi Sekin'in şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat sağlayan terörist tutuklandı (2)
12.10.2021 12:54
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİİzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat temin ettiği belirlenip, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso tutuklanarak,...
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İzmir'de, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit edildiği adliye saldırısına mühimmat temin ettiği belirlenip, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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