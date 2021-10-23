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Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

23.10.2021 10:22
Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'nin Kurtoğlu açıklarında, saat 02.00 sıralarında, 18 metre uzunluğundaki fiber tekne, makine arızası yaptı. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Arızalanan tekne ise KIYEM-5 botuyla Fethiye Limanı'na çekildi.


Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye açıklarında arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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