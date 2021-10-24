Fethiye'de iki paraşütün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Öte yandan iki paraşütteki 3 kişinin denize düşme anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bölgede görevli, Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı.

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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