FETHİYE'NİN GELENEKSEL EL SANATLARI İSTANBULLULARLA BULUŞTU - Son Dakika

MUĞLA Fethiye'nin kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma Üzümlü Dastarıdan yapılan kıyafetler Craft İstanbul El Sanatları Fuarı'nda düzenlenen defile ile sergilendi. Fuarda açılan stantta Fethiye'nin coğrafi işaretli geleneksel halı, kilim ve dastarı ziyaretçilerle buluştu.

Fethiye'nin coğrafi işaretli Üzümlü Dastarı ve kaya halısı bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Craftİstanbul El Sanatları Fuarı'nda açılan stantta ziyaretçilerle buluştu. Fethiye Belediyesi tarafından açılan stantta Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı kadınların geleneksel yöntemlerle dokudukları Üzümlü Dastarı'dan yapılan ürünler ile Kaya Halısı ve Seydiler Kilimi sergilendi.

GELENEKSEL DOKUMA GÜNÜMÜZ MODASIYLA BULUŞTU

Fethiye'nin kaybolmaya yüz tutan geleneksel dokuma 'Üzümlü Dastarı' günümüz modasıyla buluştu. Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı kadınların, geleneksel yöntemlerle düven denilen tezgahlarda dokunan dastarlar iki modacının tasarımlarıyla günümüz modasına taşındı. Daha çok başörtü ve şal yapılan Üzümlü Dastarı bu kez büstiyer, kimono gibi çeşitli elbiselere dönüştü. Coğrafi işaretli Üzümlü Dastarı'dan yapılan kıyafetler el sanatları fuarında düzenlenen defile ile sergilendi. Defile izleyenlerden büyük beğeni aldı.

COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ KAYA HALISI VE ÜZÜMLÜ DASTARI'YI TANITMAK İÇİN BURADAYIZ

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye ve Fethiye Ticaret Odası'yla birlikte bölgedeki kooperatiflere destek verdiklerini dile getirdi. Karaca, Bu yıl coğrafi işaret almış olduğumuz kaya halısı ve aynı zamanda Üzümlü Dastarı'yı tanıtmak için buradayız. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki çalışmış olduğumuz modacılarla birlikte o bölgedeki yüzde yüz doğal olan ve pamuktan üretilmiş olan ürünlerimizden yapmış olduğumuz elbiseleri saat 5 itibariyle burada, bu bölgedeki ilgili insanlara ve bu bölgemizdeki katılımcılara bir defileyle bunların sunumunu gerçekleştireceğiz. Bugünkü amacımız bölgemizdeki coğrafi işaretli olan bu halımızı ve Üzümlü'de üretmiş olduğumuz doğal dastarımızı bu bölgedeki İstanbul'dan bütün halkımızla birlikte buluşturacağız. Biz o bölgede Likya Kadın Kalkınma Kooperatifi kurmuştuk, göreve geldiğimiz zaman. Kadın Kalkınma Kooperatifi'ne destek veriyoruz ve o bölgedeki özellikle kırsaldaki bu kültürü yaşatabilmek adına da o bölgedeki insanlarımıza ve kadınlarımıza her türlü desteği veriyoruz. O bölgede bir dastarhane açtık Fethiye Belediyesi olarak. Onu da Kadın Kalkınma Kooperatifi ile birlikte şu an işletiyoruz. Oradaki istihdama destek sağlıyoruz diye konuştu.

ATALARIMIZDAN GELEN DOKUMAMIZI UNUTMADIK

Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca atalarımızdan gelen dokumayı unutmadıklarını ve bugünlere getirdiklerini belirtti. Karaca, Fethiye Belediyesi aracılığıyla ürünlerine coğrafi işaret aldıklarını belirtti. Dastarın eskiden beri evlerde düven denilen tezgahlarda dokunmakta olduğunu söyleyen Karaca, Coğrafi işaretten sonra da bunları yeni nesile öğretmek için Fethiye Belediyesi aracılığıyla yeni atölyeler kurduk. Tezgahı olmayan kadınlara tezgah aldık kooperatif aracılığıyla. Dokudukları her bir metreyi değerlendirdik ve ünlü modacıların kapılarına gittik. Biz de İstanbul'dan İbrahim Gökyar ve Sena Işıkal el uzattı, kadın kooperatifi olmamızdan dolayı. Coğrafi işaretli ürünümüzün yok olmaması için uğraşlarımızdan dolayı bize çok güzel uluslararası boyutta tasarımlar yaptılar. Bugün bu fuarda tüm ulusa ve uluslararası arenaya çıkmamıza yardımcı oldular. Önceden sadece başörtüsü veya şal olarak kullanılan dastarlarımız çok güzel tasarımlarla muhteşem kıyafetlere dönüştü. Bir de şu önemi var. Günümüzde cilt kanserlerinin artmasındaki en büyük sebep plastik girmiş kumaşımsılardan yapılan kıyafetleri giymek. Bunlar hem sağlığımızda hem de ekonomimize ciddi zarar veriyor. Biz bunun önüne geçmek için buradayız. Coğrafi işaretli ürünümüze sahip çıktık. Yeni nesile aktardık ama güncellenmiş haliyle, yeni tasarımlarla aktardık. İkinci bir coğrafi işaretli ürünümüzle kaya halısıdır. Fethiye Kayaköy'de dostluk ve barış köyünde dokunan kaya halılarımızdır. Turizmin gelmesiyle halıcılık, el sanatları, geri plana kalmış, düşmüştü. Biz bunları tekrar canlandırdık kooperatif olarak diye konuştu.

130 katılımcı ve 400'ün üzerinde el sanatçısının yer aldığı fuar Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Craftİstanbul El Sanatları Fuarı 10 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.