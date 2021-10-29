Fetih İnsani Yardım Vakfı Afganistan'da yoksul ailelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 725 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Kabil'in Silo bölgesinde yapılan dağıtım törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Yardımcısı Batur Bıçaker, Fetih Vakfı Başkanı Yılmaz Bulat ve Kabil Göçmenler Müdürü Abdul Matin Rahimzey katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Yardımcısı Bıçaker, Türkiye'nin Afganistan'a Kızılay vesilesiyle uzun yıllardır sürdürdüğü insani desteğini, son dönemde gıda, ilaç ve kıyafet yardımlarıyla artırdığını söyledi.

Bugünkü yardımların, Afganistan'ın öncelikli sorunlarından biri olan iç göçe çözüm amacıyla dağıtıldığını ifade eden Bıçaker, "Bu kapsamda Türkiye, tüm kuruluşlarıyla Afgan Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığının faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir." dedi.

Kabil Göçmenler Müdürü Rahimzey, diğer vilayetlerden Kabil'e sığınan göçmenleri geri gönderme işlemlerinin devam ettiğini ve ekonomik durumu çok kötü olan ailelere Göçmenler Bakanlığının destek olduğunu belirtti.

Son bir ayda yaklaşık 3 bin 500 aileyi evlerine geri gönderdiklerini dile getiren Rahimzey, yardımlar konusunda baştan beri Afganistan halkına yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti.

Fetih İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yılmaz Bulat da vakıf olarak 725'i Kabil'de olmak üzere 1000 aileye gıda yardımı yapacaklarını kaydetti.

Yardım paketinde yağ, pirinç, barbunya, çay, şeker gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğunu aktaran Bulat, "Afganistan'da gerçekten ciddi manada sıkıntılar var. Yıllardır savaşla boğuşan bir ülke. Daimi işgal altında olan bir ülke burası. Şu an bu ülkeye bir ambargo söz konusu. Böyle giderse birkaç aya kadar ciddi bir krizle karşılaşılacak." diye konuştu.