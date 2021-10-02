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"FETÖ ana davası"nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

"FETÖ ana davası"nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı

02.10.2021 19:02

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, eski tuğgeneral Ali Avcı, yarbay Serkan Polat ve yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı dava 2 gün...

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, eski tuğgeneral Ali Avcı, yarbay Serkan Polat ve yarbay Nihat Uçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı dava 2 gün süren duruşma sonucu karara bağlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski askeri personel tutuklu sanıklar Ali Avcı, Serkan Polat, Nihat Uçan, Osman Atlı, Erdinç Serçe, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Emrah Akça, Haydar Küreş ve Ferhat Demirci hazır bulundu.

Eski askeri personel diğer sanıklar Eyüp Ağbağ, Harun Doğanay, Cemal Sudaş, Süleyman Koç da tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık avukatlarının da yer aldığı duruşmada, geçen celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Lojistik Destek Taburu Komutanı binbaşı Çetin Aydoğan ve sağlık problemleri nedeniyle ev hapsindeki Sami Büberci de hazır bulundu. Rahatsızlanarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Büberci, duruşmaya devam edemedi.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eski kurmay başkanı yarbay Serkan Polat, savunmasında, gelen emirleri iletmek için dönemin İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı 5 kez aradığını ancak kendisinin telefona çıkmadığını öne sürdü.

Tugayın önünde bir polisle arbede yaşadıklarını ifade eden Polat, "Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne ait kamyon tugayın önüne park edilmiş ve yolu araç çıkışlarına kapatmışlardı. Emniyetten trafik ekipleri geldi ve hareketlilik yaşandı. Burada polisle yaşanan olayda gözaltına alma gibi bir uygulamam yoktu." dedi.

Dönemin eski Merkez Komutan Vekili binbaşı Haydar Küreş de tahliyesini talep etti.

Küreş, "Serkan Polat polislerle boğuşmadan sonra nizamiyeye giderek 9-10 askeri silahla diz çöktürerek bekletti. Münakaşa ettik, 'Masum insanlar ölecek.' dedim, Serkan Polat da 'Gerekirse onlar ölecek, gerekirse de biz öleceğiz.' dedi. Askerlerin ellerindeki silahlar çapraz tutuştaydı." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini istedi.

İlk gün 15, ikinci gün de 20 saat süren duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

12 yıl 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski tuğgeneral Ali Avcı, kurmay başkanı yarbay Serkan Polat ve 2. Tank Tabur Komutanı yarbay Nihat Uçan'a, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca Polat'ı "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıl 6 ay, Uçan'ı ise aynı suçtan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklardan Muslih İpekliler, Emrah Akça, Ali Ercan Ormanoğlu, Erdinç Serçe, Ferhat Demircan, Harun Doğanay, Sami Büberci, Haydar Küreş, Osman Atlı'ya da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, Cemal Sudaş, Eyüp Ağbağ'a ise aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası alan Büberci hakkında, hastalığı göz önünde bulundurularak daha önce uygulanan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkamama" şartıyla ev hapsinin devamını kararlaştırdı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Süleyman Koç'un, üzerine atılı suça ilişkin cezaevinde geçirdiği süre ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Ayrıca 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çetin Aydoğan hakkında ise gözaltı ve tutuklu bulunduğu süre gereği daha önce uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamı karara bağlandı.

Dava süreci

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı darbe girişiminden bir yıl sonra 15 Temmuz 2017'de karara bağlayarak Ali Avcı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ise aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "kamu malına zarar verme" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

Sanıkların cezalarında bazı nedenlerle indirim ya da artırım yapan heyet, Erdinç Serçe, Haydar Küreş, Ferhat Demirci, Sami Büberci, Muslih İpekliler, Ali Ercan Ormanoğlu, Çetin Aydoğan ve Harun Doğanay'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet, Süleyman Koç ve Osman Atlı'ya yirmişer yıl, Cemal Sudaş, Emrah Akça ve Eyüp Ağbağ'a ise 18 yıl dokuzar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tutuksuz İbrahim Erhan Akça hakkında verilen beraat kararını onamış, diğer 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu.

FETÖ ana davası nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı
FETÖ ana davası nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı
FETÖ ana davası nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı
FETÖ ana davası nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Serkan Polat, Darbe, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'FETÖ ana davası'nda yeniden yargılanan darbeci komutanlar hapisle cezalandırıldı - Son Dakika


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