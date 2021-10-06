Üye Girişi
FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış - Son Dakika

FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış

06.10.2021 14:37
FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendilerine sözde 'emanet edilen' öğrencilerin örgütten kopmaması için şehir şehir iz sürdükleri ve örgütten kopmak isteyenleri tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendilerine sözde 'emanet edilen' öğrencilerin örgütten kopmaması için şehir şehir iz sürdükleri ve örgütten kopmak isteyenleri tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan Astsubay Başçavuş G.G., ifadesinde örgütle nasıl tanıştığını ve örgütün kendisinden uzaklaşmak isteyen kişileri nasıl takibe aldığını anlattı. Sanığın ifadesine göre FETÖ'cüler bulundukları mahallelerde maddi durumu yetersiz öğrencileri ücretsiz ders verme bahanesiyle kendilerine çekti ve öğrenciler meslek sahibi olunca da peşlerini bırakmadı. İddianamedeki ifadelerde örgüt üyelerinin kendileriyle görüşmek istemeyen kişileri tehdit ederek örgüte döndürmeye çalıştıkları belirtildi.

"DERSHANEYE GİDECEK DURUMUN YOK, ÜCRETSİZ DERS İSTER MİSİN?"

Askeri liseyi kazandıktan sonra da kendisini bir başka FETÖ'cüye devrettiklerini söyleyen G.G., "Ortaokulun son sınıfındayken mahalle camisinde müezzinlik yapan Yasin isimli şahıs bana ailemin maddi durumunun kötü olduğunu belirterek, 'Dershaneye gidemeyeceksin, seni ücretsiz ders verilebilecek yere götürmemi ister misin?' dedi. Beni bir apartman dairesini götürdü. Burada Ziya Ş. isimli şahıs ders veriyordu, daha sonra ibadet konuları işin içerisine girdi. Bu süreç yıl sonuna kadar devam etti ve ben askeri lise sınavlarını kazandım. Astsubaylık okulundayken 2-3 ayda bir Ziya Ş. ile çarsı izninde görüştüm. Sonra beni Metin adında biriyle tanıştırdı, yani beni Metin'e devretti" dedi.

"DAVETİYE VERMEMİŞ OLMAMA RAĞMEN DÜĞÜNÜME GELDİLER"

Örgüt üyeleri tarafından tehditle zorla görüştüğünü ve kendilerini çağırmadığı halde düğününe geldiklerini ifade eden Astsubay Başçavuş G.G., savcılığa verdiği ifadesinde şunları anlattı:

"Yıllar sonra bir gün Metin adlı kişi telefon numaramı değiştirmeme rağmen bana ulaştı ve görüşmek istediğini söyledi. Ben müsait olduğumda döneceğimi söyledim ancak kendisini tekrar aramadım. İstanbul'da 4. Kara Havacılık Alayı'nda görevli iken nizamiyeden ziyaretçim olduğu söylendi, ben de nizamiyeye gelen kişinin Metin olduğunu anlayınca izinli olduğumu söyleyip nizamiyeye gitmedim. 1-2 hafta sonra tekrar nizamiyeye geldi. Ben görüşmemek için bahane uydururken bana, 'Alayda üst rütbeli tanıdıklarım var, senin alayda olduğunu biliyorum' dedi. Ben de bu durumdan korktum ve 'Tamam şu an görüşmeyelim, dışarda buluşalım' dedim. Metin beni bir şahısla tanıştırdı, 'Bundan sonra İstanbul'da seninle bu şahıs ilgilenecek' dedi. Daha sonra bu şahıs benim evlenme arifesinde olduğumu öğrenmiş ve bana evleneceğim kişinin kendime uygun olmadığını söyledi, ben de bu şahsı dikkate almadan evlendim. Bu kişilere davetiye vermemiş olmama rağmen Metin ile bu şahıs düğünüme geldi."

"ÖRGÜTE OLAN BORCUNU MADDİ OLARAK DEĞİL MANEVİ OLARAK ÖDEMEN GEREK"

Örgüte dönmeyi defalarca reddettiği halde FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini ifade eden G.G., "Birkaç yıl sonra havacı emekli astsubay olduğunu söyleyen bir kişi beni arayarak hizmet hareketine borcum olduğunu ve bunu ödemem gerektiğini söyledi. Ben de 'Maddi olarak ne ise öderim' dedim. Bunun üzerine şahıs bana 'Maddi olarak değil manevi olarak ödemen gerek' dedi. Ben de 'Benim her şeyimi takip ediyorsunuz, yaşantımın hizmet hareketine uygun olup olmadığımı bilmiyor musunuz?' dedim. Şahısta bana 'Bunun sonuçlarına katlanırsın, sadece sen ve eşin değil annen, baban ve kardeşlerini de düşün' diye tehdit etti" diye konuştu.

(Engin Yağcı-İHA)

FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış

Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor 14:39 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak 14:32 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak Tarlada 50 kuruşa satılan marulu vatandaş markette 8 liraya alıyor 14:14 Tarlada 50 kuruşa satılan marulu vatandaş markette 8 liraya alıyor
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi 14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski 13:50 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak 13:30 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
12:58 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
14:41 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap
14:38 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
14:31 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ile birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ile birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim         
14:03
Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak         
13:15
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement