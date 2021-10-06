FETÖ'cüler örgütten kopmaya çalışanların peşini bırakmamış - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendilerine sözde 'emanet edilen' öğrencilerin örgütten kopmaması için şehir şehir iz sürdükleri ve örgütten kopmak isteyenleri tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlanan Astsubay Başçavuş G.G., ifadesinde örgütle nasıl tanıştığını ve örgütün kendisinden uzaklaşmak isteyen kişileri nasıl takibe aldığını anlattı. Sanığın ifadesine göre FETÖ'cüler bulundukları mahallelerde maddi durumu yetersiz öğrencileri ücretsiz ders verme bahanesiyle kendilerine çekti ve öğrenciler meslek sahibi olunca da peşlerini bırakmadı. İddianamedeki ifadelerde örgüt üyelerinin kendileriyle görüşmek istemeyen kişileri tehdit ederek örgüte döndürmeye çalıştıkları belirtildi.

"DERSHANEYE GİDECEK DURUMUN YOK, ÜCRETSİZ DERS İSTER MİSİN?"

Askeri liseyi kazandıktan sonra da kendisini bir başka FETÖ'cüye devrettiklerini söyleyen G.G., "Ortaokulun son sınıfındayken mahalle camisinde müezzinlik yapan Yasin isimli şahıs bana ailemin maddi durumunun kötü olduğunu belirterek, 'Dershaneye gidemeyeceksin, seni ücretsiz ders verilebilecek yere götürmemi ister misin?' dedi. Beni bir apartman dairesini götürdü. Burada Ziya Ş. isimli şahıs ders veriyordu, daha sonra ibadet konuları işin içerisine girdi. Bu süreç yıl sonuna kadar devam etti ve ben askeri lise sınavlarını kazandım. Astsubaylık okulundayken 2-3 ayda bir Ziya Ş. ile çarsı izninde görüştüm. Sonra beni Metin adında biriyle tanıştırdı, yani beni Metin'e devretti" dedi.

"DAVETİYE VERMEMİŞ OLMAMA RAĞMEN DÜĞÜNÜME GELDİLER"

Örgüt üyeleri tarafından tehditle zorla görüştüğünü ve kendilerini çağırmadığı halde düğününe geldiklerini ifade eden Astsubay Başçavuş G.G., savcılığa verdiği ifadesinde şunları anlattı:

"Yıllar sonra bir gün Metin adlı kişi telefon numaramı değiştirmeme rağmen bana ulaştı ve görüşmek istediğini söyledi. Ben müsait olduğumda döneceğimi söyledim ancak kendisini tekrar aramadım. İstanbul'da 4. Kara Havacılık Alayı'nda görevli iken nizamiyeden ziyaretçim olduğu söylendi, ben de nizamiyeye gelen kişinin Metin olduğunu anlayınca izinli olduğumu söyleyip nizamiyeye gitmedim. 1-2 hafta sonra tekrar nizamiyeye geldi. Ben görüşmemek için bahane uydururken bana, 'Alayda üst rütbeli tanıdıklarım var, senin alayda olduğunu biliyorum' dedi. Ben de bu durumdan korktum ve 'Tamam şu an görüşmeyelim, dışarda buluşalım' dedim. Metin beni bir şahısla tanıştırdı, 'Bundan sonra İstanbul'da seninle bu şahıs ilgilenecek' dedi. Daha sonra bu şahıs benim evlenme arifesinde olduğumu öğrenmiş ve bana evleneceğim kişinin kendime uygun olmadığını söyledi, ben de bu şahsı dikkate almadan evlendim. Bu kişilere davetiye vermemiş olmama rağmen Metin ile bu şahıs düğünüme geldi."

"ÖRGÜTE OLAN BORCUNU MADDİ OLARAK DEĞİL MANEVİ OLARAK ÖDEMEN GEREK"

Örgüte dönmeyi defalarca reddettiği halde FETÖ'cüler tarafından tehdit edildiğini ifade eden G.G., "Birkaç yıl sonra havacı emekli astsubay olduğunu söyleyen bir kişi beni arayarak hizmet hareketine borcum olduğunu ve bunu ödemem gerektiğini söyledi. Ben de 'Maddi olarak ne ise öderim' dedim. Bunun üzerine şahıs bana 'Maddi olarak değil manevi olarak ödemen gerek' dedi. Ben de 'Benim her şeyimi takip ediyorsunuz, yaşantımın hizmet hareketine uygun olup olmadığımı bilmiyor musunuz?' dedim. Şahısta bana 'Bunun sonuçlarına katlanırsın, sadece sen ve eşin değil annen, baban ve kardeşlerini de düşün' diye tehdit etti" diye konuştu.

(Engin Yağcı-İHA)