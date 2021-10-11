Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri şahıslar sorumlusu yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: FETÖ'nün askeri şahıslar sorumlusu yakalandı
11.10.2021 17:27
Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde askeri şahıslardan sorumlusu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün sözde askeri şahıslardan sorumlusu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 2017 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hüküm bulunan, TRT Genel Müdürlüğünde görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen örgüt mensubu olan askeri şahıslardan sorumlu mahrem imam Eşref Üzüm isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Bolvadin ilçesinde TEM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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