FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. Ümraniye'de yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. Ümraniye'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarını derinleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan "Grafiker" olarak çalıştığı belirlenen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in öz yeğeni olduğu tespit edilen Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21. Ekim'de Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

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