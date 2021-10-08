FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmasında, polis akademisi- koleji eski öğrencilerinden oluşan 12 kişinin, örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezli Yozgat, Antalya, Aydın ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i, yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.