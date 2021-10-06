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FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında - Son Dakika

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında

06.10.2021 11:40
FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında, System.String[]

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanık Keynes'ın savunması alınıyor.

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştı. Keynes, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan görüşmeler sonucunda 9 Haziran'a İstanbul'a gelerek teslim olmuştu. Keynes, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Keynes, 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık David Keynes ile avukatı hazır bulundu. Duruşma, Keynes'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, şüphelinin 15 Kasım 2011 tarihinde ABD'ye gittiği ve buradan Amerikan vatandaşlığı alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştirdiği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin örgütün Işık Evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, Kütüphane Sorumlusu ve Belletmenlik görevlerinde bulunduğu ve örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği vurgulandı.

Keynes'in yaşadığı olumsuzluklardan örgüt sorumlusunu sorumlu tuttuğunun belirtildiği iddianamede, örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in şüpheli ile görüştüğü, Keynes'in sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Keynes'in ByLock programının geliştirici Atalay Candelen'in ortağı ve yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri Limited Şirketinde SGK kaydının yapıldığı anlatıldı.

Şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiğinin kaydedildiği iddianamede, deliller doğrultusunda şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı böylelikle 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken kendi isteğiyle gelmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçe ile bildirmesi üzerine kendiliğinden Türkiye'ye geldiğinin anlatıldığı iddianamede, alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği ve bir kısım şahıslarla birlikte örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgüt ile bağlantısının bulunduğunu beyan ettiği, beyanında belirtmiş olduğu bir kısım şahısları teşhis ettiği, ByLock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Marketten gelen mailleri kendi rızası ile sunduğu, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanmasının yargılama sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulandı.

İddianamede, Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

(İrem Demir - Sema Demir-İHA)

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü, Lisans, ByLock, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında - Son Dakika


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