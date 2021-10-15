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FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı

15.10.2021 10:06

FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu tespit edilen 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı

ANKARA - FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu tespit edilen 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı çıkarılan 98 şüpheliden 53'ünün daha önce kamudan ihraç edildiği ifade edildi.

Başsavcılıktan gözaltı kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum/ kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, 15.10.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün Jandarma 'mahrem hizmetler' yapılanmasına 98 gözaltı kararı - Son Dakika
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