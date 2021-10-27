FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak... - Son Dakika

FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak...
27.10.2021 16:14
FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre yargılandıkları davada, 'örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 6'şar ay...
FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre yargılandıkları davada, 'örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Tahliye edilen sanıklara, il dışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. - İSTANBUL
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