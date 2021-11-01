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FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasına müdahalesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasına müdahalesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

01.11.2021 12:46
FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasına müdahalesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

Malatya'da biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya'da biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Özgür Birdal ile müşteki Ruhi Abat salonda hazır bulundu.

Müşteki Ruhi Abat, Zirve Yayınevi cinayetlerinin 15 Temmuz'un bir fizibilite çalışması olarak hazırlandığını belirterek, sanıkların bu hususta değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Abat'ın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında tutuklu sanık Çınar ile tutuksuz sanıklar Dinçer, Badak ve Birdal'ın "iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, ayrıca Çınar'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten cezalandırılmasını istedi.

Hakkında başka soruşturma yürütülen sanık Nihat Keskin ile sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk, Rıdvan Akovalı, Deniz Civelek, Nihat Özçelik ve Suat Yiğit'in dosyaları ayrıldı.

Mütalaaya karşı savunma yapan Çınar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Cinayetlerin arkasındaki yapıyı ben deşifre ettim. Türkiye'yi karıştırıp komplo yapacaklarını ben söyledim. Deşifre ettiğim yapının esiriydim. FETÖ ile iş birliği yapmadım, beni kullandılar." iddiasında bulundu.

Tutuksuz sanık Adnan Dinçer ise mütalaayı kabul etmeyerek, Zirve Yayınevi cinayetleriyle ilgili kimseye bilgi ve belge vermediğini savundu.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, sanık İlker Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Malatya'da 18 Nisan 2007'de işlenen Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri iddia edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk ve Rıdvan Akovalı ile gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar'ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açılmıştı.

İlker Çınar'ın ayrıca "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından da cezalandırılması talep edilmişti.

Müştekiler arasında emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Haydar Yeşil de bulunuyor.

İddianameden

İddianamede, örgütün, TSK'daki ilerlemesinin önünü açmak için soruşturma dosyasına kendilerinden olmayan askerler hakkında yalan ihbar mektupları ve asılsız ifadeler eklettiği yer alıyor.

Terör örgütü mensuplarınca, hedef seçilenler hakkında soruşturma başlatmak amacıyla sanki "vatansever" kişi tarafından yazılmış intibası uyandıran ihbar mektupları gönderildiği anlatılan iddianamede, FETÖ'nün kendinden olmayan askerleri yargı sürecine dahil etmek için hazırlattığı yalan ihbar mektuplarını terör örgütü PKK yandaşı sitelerde yayımlattığı kaydediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Zirve Yayınevi, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasına müdahalesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün Zirve Yayınevi cinayetleri soruşturmasına müdahalesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika
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