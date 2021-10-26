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FETÖ sanığı eski albayın "mahrem imamlar"la irtibatı gerekçeli kararda - Son Dakika

FETÖ sanığı eski albayın "mahrem imamlar"la irtibatı gerekçeli kararda

26.10.2021 11:58
FETÖ sanığı eski albayın

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski hava pilot kurmay albayın "mahrem imamlarla" bağlantısı gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski hava pilot kurmay albayın "mahrem imamlarla" bağlantısı gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz sanık H.Y. hakkında yazılan 37 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması hakkında bilgi verildi.

Kararda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.Y'nin, yargılama sırasında, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yok. Operasyonel hat kullanmadım, 'mahrem imamlarla' görüşmedim." şeklinde savunma yaptığı anımsatıldı.

Sanığın bu savunmasına karşın, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamı" ile örgütsel haberleşme amacıyla operasyonel hat üzerinden 18 kez iletişime geçtiğinin ve örgüt üyesi hava kurmay albay ve yarbaylardan oluşan hücresel haberleşme ağında yer aldığının teknik verilerle belirlendiği kararda belirtildi.

Kararda, H.Y'nin FETÖ'nün "mahrem imamları"nca Adana'daki büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan 2014'e kadar farklı zamanda 3 defa ardışık, 69 defa ise tekil olarak arandığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Gerekçeli kararda, sanığın askeri okula gitmeden FETÖ'yle "çalışma evleri" vasıtasıyla tanıştığı, öğrenciliği sürecinde örgüt mensupları ile görüştüğü ve görev süresince de örgütle irtibatının sürdüğü anlatıldı.

Örgütle ilgili tüm soruları cevapsız bırakmış

Sanığın lise yıllarından 2016'ya kadar karşılaştığı hiçbir örgüt mensubuyla ilgili soruşturmayı derinleştirecek, örgütün mahrem yapılanmasının çözülmesine yardımcı olacak teşhis, tespit ya da beyanda bulunmadığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın uzun yargılama süreci boyunca örgüt ve örgüt mensupları ile ilgili tüm soruları cevapsız bıraktığı, soruşturma aşamasında belirlediği ifadesinin ve stratejisinin dışına hiç çıkmadığı, bu durumun örgütün mahrem yapılanmasına dair dosyalarda örgüt mensuplarınca sıkça kullanılan bir yöntem olduğu, bu tür durumlarda örgüt mensuplarının örgütle bir tesadüf eseri tanıştıklarını söyleyerek ve devam eden süreçte kendilerini mağdur gibi tasavvur ederek savunma geliştirdikleri, sanık hakkında ardışık arama, tanık beyanları, operasyonel hat gibi tamamen mahrem yapılanmaya dair kritik delillerin dosyaya dahil olduğu dikkate alınarak, H.Y. 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski albayın 'mahrem imamlar'la irtibatı gerekçeli kararda - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ sanığı eski albayın "mahrem imamlar"la irtibatı gerekçeli kararda - Son Dakika
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