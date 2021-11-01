FETÖ soruşturması kapsamında aranan 2 kişi İzmir'de yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru İ.D'nin Bornova ilçesinde, eski astsubay üstçavuş B.B'nin de Torbalı ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

İzmir 'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru ile eski astsubay, gizlendikleri evlerde gözaltına alındı.

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