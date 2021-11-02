ŞANLIURFA'da, FETÖPDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › FETÖ ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika