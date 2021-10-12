FETÖ üyeliği suçundan istinafta dosyaları bulunan 3 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede 3 zanlıyı tespit etti.

Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyaları bulunan meslekten ihraç gardiyan ve zabıt katibi ile esnaf olduğu belirlendi.

Zanlılar A.K, M.C.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.