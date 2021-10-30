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FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli Ümraniye'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli Ümraniye'de yakalandı

30.10.2021 11:35
FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli Ümraniye'de yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu M.M.K gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu M.M.K gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.M.K'nin grafiker olarak çalıştığı ve Ümraniye'de yaşadığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüpheliyi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki bir sokakta yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli Ümraniye'de yakalandı - Son Dakika


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