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Filipinler'de Bangsamoro seçimleri 2025'e ertelendi - Son Dakika

Filipinler'de Bangsamoro seçimleri 2025'e ertelendi

29.10.2021 17:58
Filipinler'de Bangsamoro seçimleri 2025'e ertelendi

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde (BARMM) seçimler 2025'e ertelendi.

Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nde (BARMM) seçimler 2025'e ertelendi.

Filipinler Haber Ajansına göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, BARMM seçimlerinin ertelenmesine dair senatodan geçen yasa tasarısını onayladı.

Duterte'nin tasarıyı onaylamasıyla BARMM parlamento ve bölgesel seçimlerinin tarihi Mayıs 2025'e alınırken geçiş hükümetinin görev süresi de 3 yıl uzatıldı.

Özerk Yönetimin Başbakanı Hacı Murad İbrahim, dün yaptığı açıklamada, geçici hükümetin görev süresinin uzatılmasının "halkın on yıllardır süren zorluklarını çözebilecek ve onları parlak bir geleceğin beklediğinden emin olacak güçlü bir bölgesel bürokrasiye sahip olduklarını" gösterdiğini belirtti.

İbrahim, görev süresinin uzatılmasının "yetkiyle alakalı olmadığını" vurgulayarak, "BARMM'nin kurulması ve zaferi yalnızca belirli bireylere veya gruplara değil, tüm Bangsamoro'ya, özellikle de bu geçiş döneminde her şeyi miras alacak gelecek nesillere aittir." ifadelerini kullandı.

Bangsamoro Geçiş Hükümeti 2019'da kurulmadan önce, İbrahim liderliğindeki Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF), Manila ulusal hükümetiyle barış müzakereleri yaptığı sırada altı yıllık bir geçiş dönemi talep etti ancak müzakereler, 2022 yılına kadar İbrahim yönetiminde üç yıllık bir geçiş hükümetiyle sonuçlanmıştı.

İki taraf, geçiş hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolünü ele geçirmesini ve seçimlerin yapılmasının kararlaştırıldığı 2022 yılına kadar işleri yürütmesini kabul etti ancak sürenin 2025'e kadar uzatılması konusunda talepler devam etti. Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin neredeyse tüm milletvekilleri oybirliğiyle önergeyi desteklerken, bölge sakinleri de son aylarda talebi destekleyen mitingler düzenledi.

Geçiş Hükümetinin üyeleri, Bangsamoro Organik Yasası'nda yer alan siyasi ve normalleşme süreçlerini uygulamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğuna inanıyor.

Bangsamoro, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık beş milyon insanın yaşadığı bir bölge.

MILF, 20. yüzyılın ortalarından bu yana bölgenin özerklik mücadelesine öncülük ediyor.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Yapılan barış görüşmelerinin ardından Bangsamoro Geçiş Otoritesi kurulmuştu.

Rodrigo Duterte, Parlamento, Filipinler, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'de Bangsamoro seçimleri 2025'e ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'de Bangsamoro seçimleri 2025'e ertelendi - Son Dakika
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