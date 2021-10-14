Son dakika haberi! Filipinler'i vuran tropikal fırtınada can kaybı 19'a yükseldi - Son Dakika

Filipinler'de tropikal fırtına Kompasu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken, kayıp sayısı ise 14 olarak açıklandı.

Filipinler'de pazartesi günü etkili olan tropikal fırtına Kompasu'nun bilançosu artıyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamada, şiddetli fırtınadan en çok ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası ve takımada eyaleti Palawan'ın etkilendiği ifade edildi. Yaklaşık 200 bin kişiyi etkileyen fırtına nedeniyle 15 bin kişinin de evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği, 14 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı. Tarım sektöründe ise 1 milyar Filipin pesosundan (20 milyon ABD doları) fazla zarar meydana geldiği belirtildi.

Yerel yetkililer ülkeye 2 gün içinde normale göre 1 aylık yağmurun yağdığını aktarırken, bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Filipin makamları ayrıca, 19 ölümün dışında 11 can kaybının daha yaşandığını ancak bu ölümlere sel ve heyelanların yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Dün Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ni vuran ve 1 kişinin ölümüne neden olan Kompasu'nun Vietnam'ı da vurması bekleniyor.

(İHA)