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Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle ilgili BM'yi harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika

Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle ilgili BM'yi harekete geçmeye çağırdı

08.10.2021 14:43
Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle ilgili BM'yi harekete geçmeye çağırdı

Filistin, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesiyle ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesiyle ilgili Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyinin bu ayki başkanı Kenya delegesi Martin Kimani ve Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid'e mektup gönderildiği belirtildi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Riyad Mansur'un gönderdiği mektuplarda, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçların bir sonucu olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun ciddiyetine işaret edildi. Mansur, Yahudilere Mescid-i Aksa'da "sessiz ibadet" onayıyla İsrail'in Kudüs'teki tarihi ve hukuki durumu açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyine uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen bu kararla ilgili sorumluluklarını yeri getirme çağrısı yapan Mansur, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine devam ettiğini hatırlattı.

İsrail'in hemen her gün Filistinlilerin evlerini yakıp yıkmasına ve Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesine değinen Mansur, İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinlilerin tehlikede olan sağlık durumuyla ilgili de harekete geçilmesini talep etti.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesinin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessizce yaptıkları ibadetin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

Filistin, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalleriyle ilgili BM'yi harekete geçmeye çağırdı - Son Dakika


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