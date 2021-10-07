Filistin Miras Günü yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı - Son Dakika

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistin Miras Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu ve Gazze Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program Gazze sokaklarında bando ve halk oyunları gösterisiyle başladı. Geleneksel kıyafetleriyle programa katılan yüzlerce Filistinli, kültürel miraslarını yaşattıklarını gösterdi.

Etkinlik kapsamında kurulan çadırlarda Filistin kültürünün ayrılmaz bir parçası olan kahve pişirildi ve sohbetler edildi.

Filistin Kültür, Sanat ve Kültürel Miras Kurumu Kadın İşleri Sorumlusu Dalya el- Hac Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerle Filistin Miras Günü'nü ihya ettiklerini söyledi.

Ahmed, Filistin kimliğini korumak için Miras Günü'nü kutladıklarını sözlerine ekledi.