Filistin yönetiminden İsrail Başbakanı Bennett'in "Filistin devleti karşıtı" açıklamalarına kınama - Son Dakika

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in İngiliz Times gazetesine verdiği demeçte bağımsız Filistin devletinin kurulmasına itiraz ettiği açıklamasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bennett'in açıklamaları, sömürgeciliği sürdürme ve barışa düşmanlığında ısrarın göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.

Bennett'in söz konusu söyleminin inatçılık olarak değerlendirildiği açıklamada, "Bennett'in pozisyonları ve politikası, uluslararası konsensüse, Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin kararlarına açık bir meydan okumadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı'nın ifadelerinin kınandığı açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu ifadeler, Filistin ile İsrail tarafları arasında güven inşası çağrısında bulunan ABD dahil olmak üzere uluslararası talep ve tutumları göz ardı ediyor."

İki devletli çözüme vurgu yapılan açıklamada, Bennett'in açıklamalarının iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin sorununu sona erdirmeye yönelik ABD ile uluslararası çabalara "taş koymak" anlamı taşıdığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Bennett, İngiltere'nin Times gazetesine verdiği röportajda, "Devlet benzeri oluşumlar yaratmak işe yaramıyor. Ayrıca bölgede şu anda bir barış müzakeresi sürecine girmenin mümkün olduğuna inanan tek bir önemli lider yok." demişti.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek, bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.