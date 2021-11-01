Filistinli gazeteciler İsrail'in ihlallerine karşı uluslararası koruma talep etti - Son Dakika

Filistinli gazeteciler, İsrail'in kendilerine ve çalıştıkları kurumlara yönelik ihlallerine karşı uluslararası koruma sağlanmasını istedi.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Gazetecileri Destekleme Komitesi, 2 Kasım Uluslararası Cezasızlıkla Mücadele Günü dolayısıyla Gazze'de çalıştay düzenledi.

Çalıştaya katılan gazeteciler, işgalci liderlerden hesap sorulması ve gazetecilere dönük sistematik saldırılarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Gazetecileri Destekleme Komitesinin Filistin Koordinatörü gazeteci Salih el-Mısri, çalıştayda yaptığı konuşmada, İsrail'in 2021 yılının başından bu yana gazetecilere dönük 678'den fazla ihlalde bulunduğunu söyledi ancak bunların türüne ilişkin bilgi vermedi.

Mısri, İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırıda gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin'in öldüğünü ve 59 basın kurumunun yıkıldığını, yıl başından bu yana da gazetecilere dönük gözaltı, alıkoyma ve işten uzaklaştırma gibi 94 ihlalin yapıldığını söyledi.

" Kudüs'te Bugün" Televizyonu'nda Program Müdürü Muhammed Ebu Şaviş de tüm uluslararası kurumlardan, gazetecilere uluslararası koruma sağlamasını istedi.

Al Jazeera Televizyonunun Gazze Ofis Müdürü Vail ed-Dahduh ise İsrail'in ihlallerinin gazetecilerin çalışmalarına engel olduğunu ifade etti.

Filistinli gazetecilerin zor şartlara ve barınaklarını kaybetmelerine rağmen görevlerini yerine getirebilmek için sabırla çalıştığına dikkati çeken Dahduh, söz konusu ihlallerini durdurması için uluslararası kurumlara İsrail'e, baskı yapmaları çağrısında bulundu.

El- Aksa Radyosu Müdürü İmad Zakkut da İsrail savaş uçaklarının 2006'dan bu yana kurumlarını 11 kez bombaladığını hatırlattı.