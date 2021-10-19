GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)

İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, bundan 10 yıl önce imzalanan "Esirlere Vefa" esir takası anlaşmasını hüzünle karışık bir sevinçle yad ediyor.

İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, bundan 10 yıl önce imzalanan "Esirlere Vefa" esir takası anlaşmasını hüzünle karışık bir sevinçle yad ediyor. Hamas ile İsrail, esir takası konusunda 18 Ekim 2011'de Mısır'ın ara buluculuğunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 2006'da esir edilen İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli serbest bırakıldı. Kimi müebbet kimi ise 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Filistinliler, özgürlüğe kavuştuktan sonra hayata kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

Filistin, İsrail, Mahkum, İşgal, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1) - Son Dakika

Son Dakika

Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi

Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif

Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor

Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı

İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor

Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?