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GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1) - Son Dakika

GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)

19.10.2021 13:26

İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, bundan 10 yıl önce imzalanan "Esirlere Vefa" esir takası anlaşmasını hüzünle karışık bir sevinçle yad ediyor.

İsrail hapishanelerinde yıllarca tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, bundan 10 yıl önce imzalanan "Esirlere Vefa" esir takası anlaşmasını hüzünle karışık bir sevinçle yad ediyor.

Hamas ile İsrail, esir takası konusunda 18 Ekim 2011'de Mısır'ın ara buluculuğunda anlaştı. Anlaşma kapsamında 2006'da esir edilen İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık 1027 Filistinli serbest bırakıldı.

Kimi müebbet kimi ise 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Filistinliler, özgürlüğe kavuştuktan sonra hayata kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)
GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)
GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)
GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1)

Filistin, İsrail, Mahkum, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZZE (AA) - Filistinliler İsrail'le esir takası anlaşmasının yıl dönümünde geçmişi ve bugünü bir arada yaşıyor (1) - Son Dakika
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