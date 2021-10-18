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FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI - Son Dakika

FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI

18.10.2021 17:19

ŞANLIURFA'da Atatürk Barajını besleyen Fırat havzasındaki çöp ve atıklar bin 200 gönüllü genç tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

ŞANLIURFA'da Atatürk Barajını besleyen Fırat havzasındaki çöp ve atıklar bin 200 gönüllü genç tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 'Biz Değişirsek, İklim Değişmez' etkinliği kapsamında bin 200 yüz gönüllü genç, Fırat havzasındaki atıkları topladı. Çevre temizliği ve atıkların doğaya atılmaması için farkındalık oluşturulması hedeflenen etkinliğe yaklaşık bin iki yüz gönüllü genç katıldı. Bozova Çatak Fırat havzasında gerçekleşen etkinlikte gençler çevreye atılan atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül etkinliğe katılan gönüllü gençlerle birlikte atıkların toplanmasına yardım etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan su altı dalış ekibi de Fırat Nehrine dalarak diplerdeki atıkları çıkardı. 'Biz değişirsek İklim Değişmez' pankartı ile su altından çıkan dalgıçlar Şanlıurfa'dan 'İklim Değişikliği ile mücadele' mesajı verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül herkesi sıfır atık ve çevre bilinci konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Beyazgül, "Bugün burada gençlerimizin topladığı her bir atık çevreyi korumuş ve doğayı güzelleştirmiştir. Çevre bizleri ikaz ediyor, bu uyarı İklim değişikliği, kuraklık gibi konularda karşımıza çıkıyor. Çevrenin ikazına kulak vererek bizler değişip iklimin değişmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Etkinlik, gençlerle hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından son buldu.

FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI
FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI
FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI
FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIRAT HAVZASINDAKİ ATIKLAR 200 GÖNÜLLÜ GENÇ TARAFINDAN TOPLANDI - Son Dakika
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