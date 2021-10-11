Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısında şehit polislerin 2'ye yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler.
Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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