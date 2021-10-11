Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler.

Bakan Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımına açıklık getirdi

Cezaevi yılları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?