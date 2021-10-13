Fırın işçisi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ilçesinde Mustafa Dal (28), çalıştığı fırında ölü bulundu.

Aydıncık ilçesinden bir süre önce Anamur'a gelip bir fırında çalışmaya başlayan Mustafa Dal, sabah saatlerinde iş yerine gelen diğer çalışanlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dal'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Dal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Dal'ın ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.