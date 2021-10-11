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Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi - Son Dakika

Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi

11.10.2021 13:12

Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi İçleri kum dolan 12 ton ağırlığındaki plastik duba ve zincirler, vinçle çıkartıldı Türkiye'nin sayılı koylarından Radyofar'da, 3 yıl önceki fırtınanın batırıp deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, dalgıçların...

Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi

İçleri kum dolan 12 ton ağırlığındaki plastik duba ve zincirler, vinçle çıkartıldı

Türkiye'nin sayılı koylarından Radyofar'da, 3 yıl önceki fırtınanın batırıp deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, dalgıçların 15 günlük çalışmasıyla çıkartılabildi

Duba ve zincirlerin deniz dibinde oluşturduğu kirlilik sualtı kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde 3 yıl önce fırtına sonucu batan plastik dubalardan oluşan havuz, gönüllü dalgıçların 15 günlük çalışması sonucu paröalar halinde karaya çıkartıldı. İçeri kum ile dolmuş 12 ton ağırlığında duba ve demir zincirler, vinç yardımıyla karaya çıkartılırken, denizin dibinde oluşturdukları kirlilik sualtı kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Finike ilçesi Radyofar Koyu'nun içinde 3 yıl önce fırtına sonucu plastik dubalardan oluşan havuz bütün parçalar halinde koyun içine batmıştı. Dalgıç Fevzi Biçer ve gönüllü dağcıların 15 günlük çalışmalarının sonucu içi kum dolmuş 12 ton plastik duba parçalar ve demir zincirler, vinç ekipmanına sahip tekne yardımıyla çıkartıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren dalgıç Fevzi Biçer, Radyofar Koyu'nun Türkiye'nin on güzel koyundan biri olduğuna dikkat çekerek, "3 yıl önce fırtınada batan zincirler, tonozlar, plastik dubalar büyük bir kirlilik oluşturmakta ve koyumuzu mahvetmekteydi. Gönüllü dalgıç arkadaşlarımızın gayesi sonucu koyumuzu denizlerimizi kirleten bu atıkları çıkarttık" dedi.

Radyofar koyundaki temizlik çalışmalarına Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka ve Sahil Güvenlik 914 Bot Komutanı Melih Başaran katıldı.

Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi
Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi
Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi
Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi

Hisarcık, Fırtına, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırtınanın deniz dibinde oluşturduğu duba enkazı, 15 günlük çalışmayla çıkartılabildi - Son Dakika
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