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Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor - Son Dakika

Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor

10.10.2021 15:21

Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Kamış Göleti'ni göç durağı olarak kullanan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan Kamış Göleti'ni göç durağı olarak kullanan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Kamış Göledi, göçmen kuşların durağı haline geldi. Ördek, karabatak kuşlarının yanı sıra bölgede görülen flamingolar dikkat çekti. Yöre sakinlerinden Faruk Yorgun, ismini gölette yetişen kamıştan alan göledin birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Flamingoların sıcak ülkelere göç ederken gölette konakladıklarını tahmin ettiklerini ifade eden Yorgun, "Bu gölet kurumuştu. Alpu Deresi'nden buraya kanalla su bağladık. Tarımsal sulamada kullanılan gölet karabatak, ördek kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Flamingo kuşları geldi bu sene. Kuşları izlemek için ziyaretçiler geliyor. Bu gölün turizm bölgesi olarak kazandırılmasını istiyoruz. Herkesin gelip bu doğayı, güzelliği görmesini istiyoruz. Doğa, manzara harika" diye konuştu.

Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor
Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor
Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor
Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor

Sulusaray, Tokat, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Flamingolar göç yolculuğunda Tokat'ta konaklıyor - Son Dakika


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