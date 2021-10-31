FOÇA'DA ADALAR ETABININ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLMESİ SEVİNCİ - Son Dakika

İZMİR'in Foça İlçesi'nde yer alan Foça adalar etabı 4369 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Karar 28 Ekim'de Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karar, turizmciler ve balıkçılar başta olmak üzere Foçalıları sevindirdi.

İzmir'in tarihi ve turistik İlçesi Foça geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bir bölgede yer alıyor. Tarihi ve doğal sit alanları nedeniyle kentsel kimliğini büyük ölçüde koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden ve Türkiye'deki 16 Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden biri olma özelliklerini de taşıyor. Foça adalar etabı 4369 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki'nde koordinatları verilen 71 nokta ile kesin korunacak hassas alan olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi gazetede yer alan kararda "İzmir İli, Foça İlçesi sınırları içerisinde bulunan 19. Grup (Foça - Adalar Etabı) Doğal SİT Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'ncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kesin korunacak hassas alan ilan bölgede Foça'nın ünlü adaları yer alıyor. Bunlar arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Foça'ya adını veren fokların barınma alanlarının ve 'denizin peribacaları' olarak nitelendirilen Siren kayalıklarının da yer aldığı Orak Adası, denizin dalgaları ve rüzgarın etkisiyle oluşmuş, bazı açılardan bakıldığında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini andıran Atatürk Adası, üzerinde bulunan deniz fenerinin yanı sıra yaşayan keçileriyle Fener Adası ile her birinin ayrı özellikleri olan İngiliz Burnu, İncir, Metelik, Eşek ve Kartdere Adaları'da yer alıyor.

Foça ; aynı zamanda Antik dönemden buyana etkin bir ticaret kenti özelliğide taşıyor. Uzunca bir dönem dünya tuz ve şap ticaretinde söz sahibi olmuştur. Fransa'nın Marsilya'sı dahil Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında birçok kentin kurucularının tarihi Foçalılar'dır. Bu özellikleri nedeniyle karada ve denizde birçok savaş yaşamıştır. Çevresindeki denizler bol ve lezzetli balıklarının yanı sıra çeşitli kaynaklarda bahsedilen ticari ve harp gemisi batıklarıyla da anılmaktadır.

KARAR TURİZMCİLERİ SEVİNDİRDİ

Foça'nın Cumhurbaşkanı kararı ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi Foça'nın balıkçı, denizci ve turizmcilerini memnun etti.

Foça'da 50 yıldır turizm işletmeciliği yapan, aynı zamanda yerel tarih araştırmacısı olan Sebahattin Karaca, Cumhurbaşkanı kararı ile bölgenin önemli bir bölümünün Kesin Korunacak Hassas Bölge ilan edilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi. Kararın çok önemli olduğunu ve bölgenin korunmasına katkı vereceğini düşündüklerini belirten Karaca, "Doğru bir karar. Çünkü, Foça denilince akla dünyanın Antik dönemde daha doğrusu M.Ö. 6. yüzyılda dünyanın en büyük şehri akla geliyor. Dolayısıyla karasında ve denizinde sayısız tarihi buluntu var. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Denizine de karasına da doğasına da zarar verilmemesi gerekiyor. İnşaata açılmaması gerekiyor. Deniz dibi canlıların çokluğu, deniz dibi florasının zenginliği bakımından da korunması gerekiyor. Onun için alınmış olan Cumhurbaşkanlığı kararını bir turizmci olarak saygıyla karşılıyorum" dedi.

BALIKÇILAR MEMNUN

Foça Su Ürünleri Merkez Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin de karardan çok mutlu olduklarını söyledi. Foça'nın 1989 yılında Özel Çevre Koruma Alanı, 1990'da da Fok Koruma Alanı olarak da koruma altına alındığını hatırlatan Çetin, "Tabii korumada, bizim bu işe ne kadar duyarlı olduğumuza koruma altına alındıktan sonra yapılacak şeyler çok önemli. Denetim ve uygulamalara geçilmeli. Foça balıkçıları olarak, bizler Foça'yı koruyoruz. Yasa dışı balıkçılığa karşı biraz sıkıntılarımız var. Yasadışı balıkçılığa karşıda korunmalı. Adalarımız koruma altında. Deveboynu ve Aslanburnu arasında koruma altına alınan bölgenin daha da genişletilerek büyümesini ve deniz alanlarında yeni koruma alanları oluşturulmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile de koruma altına alındığı için çok mutluyuz. Burada balıkçılarımı, gezi teknelerimiz, ayrıca sportif ve amatör balıkçılık yapan arkadaşlarımız paydaş. Kırsal da da çiftçimiz paydaş. Her zaman sürdürülebilir balıkçılık ve çiftçiyi destekleme amaçlı, alan tespitlerini iyi yaparak korursak her zaman başarılı oluruz" diye konuştu.