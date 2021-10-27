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Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı - Son Dakika

Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

27.10.2021 08:24
Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

Foça'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Foça Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği körfez turuyla başladı.

26 Ekim Salı günü 7 tur teknesiyle birlikte Küçükdeniz Limanından denize açılan çocuklar, velileriyle birlikte marşlar söyleyip Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşku ve sevinçle kutladı.

Yaklaşık bir saat süren tekne turunun bitiminde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün karşıladığı çocuklar, teşekkür ederek günün anısına fotoğraflara gülümsedi.

Yanı sıra çocuklara, Foça Bedia Midilli İlkokulu bahçesinde pamuk şeker ikram edildi.

Başkan Fatih Gürbüz, ''29 Ekim kutlamalarımıza, Cumhuriyetimizin en genç emanetçilerinin katıldığı körfez turuyla başladık. Cumhuriyet çocuklarla güzel! Bugün onları mutlu görmek, bayram sevinçlerine ortak olabilmek, bizleri çok sevindirdi.''dedi.

Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı

Fatih Gürbüz, Cumhuriyet, Salı, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Foça'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çocuklarla başladı - Son Dakika


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