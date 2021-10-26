FOÇA'DA ZEYTİN HASADI VE SIKIMI BAŞLADI - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde zeytin hasat sezonuyla birlikte zeytinyağı fabrikalarında erken hasat zeytin sıkımı da başladı. Oluklardan akan altın rengi zeytinyağı ve yüksek kalibreli sofralık zeytinler bir yıllık emek ve sabrın karşılığını almak isteyen üreticiyi umutlandırdı.

Foça'nın kırsal Bağarası, Yenibağarası, Gerenköy, Ilıpınar, Yeniköy, Kozbeyli mahalleleri ve çevredeki diğer üretim yerlerinde erken zeytin hasadı ve zeytin sıkımı başladı. Üreticiler olgunlaşan ilk ürünleri topladı. Bölgede yağlık olanların fabrikalara, sofralık olanların alım yapan kooperatif, firma ve tüccarlara ulaştırılması hareketliliği yaşanıyor. Sıkımı yapılan ilk ürünlerin asiditelerinin düşüklüğü, yemeklik olanlarının yüksek kalite ve kalibreleri memnuniyet veriyor. Ancak sezonun kurak geçmesi nedeniyle yaşanan rekolte düşüklüğüne de dikkat çekiliyor. Zeytinyağı fabrikalarında sıkım için getirilen zeytinler döküm havuzundan paletlerle eleme ve yıkama ünitelerine, buradan da soğuk sıkım yapan makinelere gönderiliyor. Bilgisayar destekli otomatik makineler el değmeden ve çok sayıda üreticinin ürününü birbirine karıştırmadan aynı anda sıkıyor. Zeytin tanesinin sıkıldıktan sonra geri kalan posa kısmı ise pirina yağı, sabun ve ekolojik yakacak olarak kullanılan pelet pirina yapımında kullanılıyor.

'ASİDİ DÜŞÜKSE KALİTESİ YÜKSEKTİR'

Bölgedeki bir zeytinyağı fabrikasının üretim müdürlüğünü yürüten Ziraat Yüksek Mühendisi Hatip Altekin Foça, Menemen, Aliağa, ve Çiğli'den bin farklı üreticinin kendilerine zeytin getirdiğini söyledi. Altekin, Üreticilerimizin zeytinini yağa dönüştürmekteyiz. Burada hiçbir üreticinin zeytini birbirine karışmıyor. Her bir üretim için ayrı numune alıyoruz. Bu numuneyi 6 ay saklıyoruz. Burada asidini ölçüyoruz, peroksit değerlerine bakıyoruz. İçerisinde yabancı madde varmı yokmu onlara bakıyoruz. Durumuna göre sınıflandırıyoruz. Asit ne kadar düşük olursa zeytinyağının kalitesi o kadar yüksek oluyor. Zeytinyağının rengine aldanmamak gerekiyor ama erken hasat sıkım yağı biraz bulanık ve yeşilimsi rengiyle hemen belli olur. Tüketici bu sınıf bir yağ almak ister dedi. 4 farklı sınıflandırma yaparak sofralık zeytin aldıklarını Altekin, bir kilogramda 160-180 adet zeytin olduğunda bunun duble zeytin olarak nitelendirildiğini ve fiyatının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu dile getirdi.

'ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIKTA KALİTE YÜKSEK'

S.S. 880 No.lu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe de gelen ürünün kaliteli ama rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Yüksektepe, Hem sofralık zeytinde hem de yağ sıkmada üretimimiz başlamış durumda. Bu sene randımanlar genellikle iyi. Zeytinlerin çoğu dizem çıkıyor. 0,3 ila 0,8 arasında. Çok az 1,5 asit çıkıyor. 2 aside kadar olanlar yemeklik zeytinyağıdır. Yalnız verim az. Kuraklık tesir etti. Yüzde 40 civarında verimimiz var. Boş olan ağaçlar var. Şu anda yeni başladık. Günde 10 ton civarında zeytin sıkıyoruz. Kasımın ilk haftası bu hızlanır. Sıkım aralık ayında gevşer. Bu sene uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Sofralık zeytinlerin randımanı iyi. Sofralık zeytinde sezon başı olmasına rağmen günde 40- 50 kasa geliyor. Yakında daha da hızlanır. İnşallah alımı erken kesmezler de ürünümüzü değerlendiririz. Çünkü kooperatifler alımı kesince tüccar fiyatı en az iki lira ucuzlatıyor diye konuştu.