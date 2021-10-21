Foça ve Yeni Foça'da, beş gün Cumhuriyet Bayramı kutlanacak! - Son Dakika

Foçalıları ve tüm vatandaşları beş gün devam edecek kutlamalara davet eden Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümünü büyük coşkuyla kutlamaya hazırız. Başta, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."dedi.

Konserler, Fener Alayları ve birçok etkinlik

26 Ekim Salı günü çocuk etkinlikleriyle başlayacak kutlamalar programı kapsamında, 27 Ekim Çarşamba günü Hayati Çiftçi yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, saat 19.30'da Reha Midilli Kültür Merkezinde konser verecek. 28 Ekim Perşembe günü 09.30'da Yeni Foça Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni ve saat 19.00'da Fener Alayı ve Bando geçişi, 29 Ekim Cuma günü Foça'da 09.30'da resmi çelenk sunma töreni, 19.00'da Fener Alayı ve saat 19.30'da Demokrasi Meydanında Aşkla İzmir Kent Orkestrası konseri, 30 Ekim Cumartesi günü Saat 16.00'da Demokrasi Meydanında Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası konseri, Dans ve Halk Oyunları gösterileri sunulacak.