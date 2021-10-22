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Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı - Son Dakika

Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı

22.10.2021 12:29
Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı

Van'da 10 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük yıkımın yaşandığı Erciş'te çekim yapan fotoğraf sanatçısı Doğanay Sevindik, görüntülediği depremzedeleri yıllar sonra bularak fotoğraflarını teslim etti.

Van'da 10 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük yıkımın yaşandığı Erciş'te çekim yapan fotoğraf sanatçısı Doğanay Sevindik, görüntülediği depremzedeleri yıllar sonra bularak fotoğraflarını teslim etti.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyesi Sevindik, 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkımı ve insanların yaşam mücadelesini görüntülemek için Van'a geldi.

Depremin en çok hasara yol açtığı Erciş ilçesinde 6 gün kalan Sevindik, kurduğu çadırda komşu olduğu depremzedeleri ve arama kurtarma çalışmalarını görüntüledi.

Depremin 10'uncu yılında tekrar ilçeye gelerek fotoğrafını çektiği insanları sokaklarda, mahallelerde arayan Sevindik, ulaşabildiği depremzedeleri ve yıkılan binaların yerine inşa edilen yapıları yeniden görüntüleyerek yaşanan değişimi karelerine yansıttı.

Yıllar önce çektiği fotoğrafları da sahiplerine ulaştıran Sevindik, beklenmedik ziyaretiyle depremzedeleri duygulandırdı.

Görüntülendiklerinden haberleri olmayan depremzedeler ise fotoğrafları görünce hem şaşırdı hem de o günleri yeniden hatırladı.

"Değişimi belgelemek istiyorum"

Sevindik, AA muhabirine, 10 yıl arayla çektiği fotoğraflarla yaşanan değişimi ortaya koyan bir sergi açmak istediğini söyledi.

Depremden iki gün sonra Erciş'e gelerek stadyumda çadır kurduğunu anlatan Sevindik şöyle konuştu:

"İlçede 6 gün boyunca deprem felaketinin fotoğraflarını çektim. Hem insanların yaşam mücadelelerini hem de yıkımı belgelemeye çalıştım. 10 yıl sonra yeniden geldim daha önce fotoğrafını çektiğim yerlerin ve insanların fotoğraflarını çekerek gelişimi ve değişimi ortaya koymak istedim. 10 yıl önce fotoğrafını çektiğim insanların bir kısmını buldum. Birçoğu büyümüş evlenmiş. Askere, başka yere çalışmaya gidenler var. Çok duygusal anlar yaşadık, 10 yıl önceki halleriyle bugünkü hallerini kıyasladılar. Bulamadığım kişilerin fotoğraflarını da ailelerine teslim ettim. O günün deprem koşullarında birçoğu fotoğrafının çekildiğinin bile farkında değildi ama bugün hem fotoğraflarda kendi değişimlerini gördüler hem o günleri bir daha yaşayarak hüzünlendiler"

Erciş'in depremden sonra çok büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Sevindik, bazı yerleri bulmakta zorlandığını, fotoğraf sanatçısı arkadaşlarından bu konuda yardım aldığını dile getirdi.

Fotoğrafları görünce deprem günlerini tekrar yaşadılar

Esnaf Muammer Şimşek ise 10 yıl önce çekilen fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını dile getirdi.

Ankara'dan gelen Doğanay Sevindik'in çektiği kareleri getirmesinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Şimşek, "Fotoğrafı görünce o anı tekrar yaşadım. Aradan zaman geçmesine rağmen yaşadığımız acıları unutamıyoruz. Eşimizi, dostumuzu, akraba ve arkadaşlarımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet etsin. Sevindik'e de duyarlılığından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Depremin ardından toprakta oluşan çatlağın içinde çekilen fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Zeynep İnce de Sevindik'e 10 yıl önceki görüntülerini getirdiği için teşekkür etti.

İkiziyle depreme yakaladıklarında yaşlarının küçük olduğunu dile getiren İnce, "O zaman küçüktük her anını hatırlamıyoruz. Abimiz o zaman çektiği fotoğrafları getirmiş. Şimdi 18 yaşındayız. Çok duygulandık. Beklemediğimiz bir sürpriz oldu. O günleri bir daha yaşamayız inşallah." diye konuştu.

Fotoğrafları görünce gözyaşlarına hakim olamayan Nükhet Keleş de "Fotoğraftaki kızım, en küçükleri. Çok şaşırdım. Bizi nasıl buldular, nasıl geldiler bilmiyorum. Fotoğraflardan haberimiz yoktu. Çok duygulanım. Çok zor günler yaşadık." ifadesini kullandı.

Deprem, Ankara, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı - Son Dakika


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