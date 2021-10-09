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Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı - Son Dakika

Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı

09.10.2021 14:02
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı

UNESCO Turkey Photo Safari'nin ikinci etabına katılan fotoğraf tutkunları, Safranbolu'da bulunan tarihi yapıları, Safranbolu evlerini, İncekaya Su Kemeri'ni ve safran çiftliğini karelerine yansıttı.

UNESCO Turkey Photo Safari'nin ikinci etabına katılan fotoğraf tutkunları, Safranbolu'da bulunan tarihi yapıları, Safranbolu evlerini, İncekaya Su Kemeri'ni ve safran çiftliğini karelerine yansıttı.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen ve 17 UNESCO mirasını kapsayan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, etkinliğin ilk etabının Kapadokya'da yapıldığını söyleyerek, "Türkiye'deki 17 UNESCO mirasının fotoğraflanmasının yanında fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Unsurlarla ilgili farkındalık yaratmak üzere buradayız. Bursa'dan sonra Safranbolu'dayız. Safran bitkisi Safranbolu'nun en önemli öğelerinden biri. Burayı çekeceğiz. Buradan sonra da Safranbolu eski çarşıyı çekeceğiz. Photo Safari'yi bundan sonra Xanthos- Letoon'da devam ediyoruz. Daha sonra Güneydoğu Anadolu'ya geçeceğiz." dedi.

Karaduman, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'deki 17 kültürel miras alanının yabancılar tarafından en fazla ziyaret edilen yerler arasında yer aldığının altını çizerek, "(Çekilen) Bu fotoğraflarla Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki sene turlarımız yabancı yoğunlukta olacak. Bu sene salgın nedeniyle Avrupalı turisti getiremedik. Bu geleneksel olarak devam edecek ve yeni yerler katarak her sene bu olayı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA'nın özel desteğiyle projenin hayata geçtiğini kaydeden Karaduman, "Ülkenin tanıtımında ödül alan fotoğraflar kullanılacak. UNESCO Photo Safari'nin tanıtım açısından büyük bir önemi var. Fotoğraf sanatçılarımızın çektiği fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak. Tanıtım filmleri yapılacak. Çalışma tam hızla devam edecek." diye konuştu.

"Safran üretimini gelecekte tonlara çıkaracağız"

Etkinlik kapsamında ziyaret edilen Yukarıçiftlik Köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz da Safranbolu'nun ismini safrandan aldığını söyleyerek, "Bölgede safran üreticileri var. Safran tarlalarını görmeye gelenler daha çok. Safran tarlalarına yerli ve yabancı turist çok geliyor. Bu yıl özellikle Arap ülkelerinde sadece safran tarlasını görmeye gelenler var. Safran alıyorlar, bölgemizi geziyorlar. Bizim için bu mutluluk verici." dedi.

Yılmaz, safran üretiminin çok meşakkatli olduğuna vurgu yaparak, şu bilgileri verdi:

"Sürekli ot ayıklanıyor. İnek gübresiyle yetişen bir ürün. Ekim ve kasım aylarında 45-50 gün her gün çiçek topluyoruz. Sabah saatlerinde geliyor, akşama kadar çiçek topluyoruz. Gece yarılarına kadar çiçeğin içindeki kırmızı lifleri temizliyoruz. Bir dekar alandan 500 gram civarında safran çiçeği elde ediyoruz. Türkiye'de safran tamamen inek gübresinde doğal yetişiyor. Suni bir gübre kullanılmıyor. Diğer ülkelerde inek gübresi kullanılmadan safran üretiliyor. Suni gübrelerle üretiliyor. Böylece, kokladığınızda ya da ürünü suya koyduğunuzda renk, aroma ve koku bakımından bizde yetişen safranlar daha kuvvetli. Safran, coğrafi işareti alınmış bir ürün. Bunun etkisi çok fazla. Özellikle Safranbolu'ya gelip 'Biz Safranbolu safranı almak istiyoruz.' diyen müşterilerimiz var."

Safranın bu yıl bir gram fiyatının 50-60 lira civarında olacağını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Geçtiğimiz yıl 40-45 lira civarında satılıyordu. Türkiye'de yıllık yaklaşık 250 kilogram safran üretiliyor. Bu iyi bir rakam. Biz safran üretimini gelecekte tonlara çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çekilen fotoğraflardan en iyilerinin ödüllendirildiği etkinliğin ikinci etabı, yarın sona erecek.

Photo Safari, Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul ile2022 yılının Mayıs ayına kadar devam edecek.

Yarışmanın seçici kurulu, Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.

Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı
Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı

Safranbolu, Türkiye, Turizm, Turkey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fotoğrafseverler, UNESCO Turkey Photo Safari etkinliğinde Safranbolu'yu fotoğrafladı - Son Dakika


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