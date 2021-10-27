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Fransa, balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak - Son Dakika

Fransa, balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak

27.10.2021 16:22
Fransa, balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak

Fransa, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçirecek.

Fransa, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçirecek.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransız balıkçıların, İngiliz kara sularında avlanmaları amacıyla lisansın verilmesi için İngiliz hükümetine gerekli tüm belgeleri ve bilgileri ilettiklerini söyledi.

İngiltere'nin lisansların sadece yüzde 50'sini verdiğini ifade eden Attal, "Bu kabul edilemez. Sabrımızın sınırı aşıldı." dedi.

Attal, bu konuda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile birkaç toplantının yapıldığını aktardı.

Ülkede hükümetin alacağı önlemler konusunda birkaç toplantının düzenlendiği ifade eden Attal, 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerinin alınacağını açıkladı.

Gabriel Attal, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünlerin gümrükte sistematik olarak kontrol edileceğini ve deniz ürünlerinin ülkeye ithal edilmesini yasaklayacaklarını belirtti.

Bunların dışında başka önlemlerin alınacağını ve gelecek günlerde açıklanacağını vurgulayan Attal, İngiltere ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasını istediklerini kaydetti.

Attal, ayrıca Lyon kentinde uyuşturucu çetelerine yönelik yıl başından bu yana 45 operasyonun düzenlendiğini, bu operasyonlarda polislerin şiddete uğradığını aktardı.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiliz kara sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapacaklarını bildirmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi, ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Avrupa Birliği, England, Fransa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, balıkçı sorunu nedeniyle İngiltere'ye karşı misilleme önlemleri alacak - Son Dakika


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