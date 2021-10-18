Fransa Başbakanı Castex, Vatikan ve İtalya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'ı ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ile görüştü.

Vatikan'a yakın basın organlarının haberine göre, Papa'nın, Castex'i kabulü yarım saatten biraz fazla sürdü. Görüşmenin ardından bazı gazetecilere konuşan Castex, Papa ile görüşmesinde Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu ortaya koyan bağımsız komisyon raporunu ele aldıklarını aktardı.

Castex, ayrıca Lübnan, Irak ve Türkiye'ye ilişkin konularda da değerlendirmelerde bulunduklarını, çevre ve küresel ısınma konularını da görüştüklerini ifade etti.

Bu arada, Castex'in, futbola tutkusuyla bilinen Papa Franciscus'a vatandaşı Lionel Messi'nin imzaladığı Paris Saint Germain forması hediye ettiği belirtildi.

Fransa Başbakanı Castex ayrıca, Vatikan'daki temaslarının ardından komşu Roma'ya geçerek burada İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.