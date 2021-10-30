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Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi - Son Dakika

Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi

30.10.2021 19:36
Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi

Fransa'nın Nantes kentinde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı tahmin edilen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'a karşı gösterilerde şiddet olayları yaşandı.

Fransa'nın Nantes kentinde 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı tahmin edilen aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'a karşı gösterilerde şiddet olayları yaşandı.

Nantes'te aralarında sendika üyeleri ve sarı yeleklilerin bulunduğu yüzlerce eylemci, bir konferans için kente gelen Zemmour'u protesto etmek için toplandı. Göstericiler, Zemmour karşıtı sloganlar attı.

Eylemcilerin, polis kordonunu aşarak konferansın yapılacağı salona yaklaştığı sırada olaylar çıktı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Protestocular da bir polis aracına zarar verdi.

Polis, Zemmour'un konferans vereceği salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan kentin birçok noktasında Zemmour karşıtı afişler asıldı.

Oy oranını son aylarda artırdı

Fransa'da Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına rağmen anketlerde kısa sürede hızla yükselen bir isim olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda yüzde 5'ten yüzde 16-18'e kadar çıktı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in "tahtını sallaması", muhtemel oy oranının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'unkine giderek yaklaşması dikkati çekiyor.

Protesto, Fransa, Nantes, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Eric Zemmour protesto edildi - Son Dakika


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